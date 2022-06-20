Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал, что с 20 июня начнется историческая для Украины неделя, в течение которой ожидается решение по предоставлению стране статуса кандидата в члены ЕС.

«Завтра (сегодня — прим.ред.) начинается действительно историческая неделя. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе кандидатства для Украины. Уже есть положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение», – сказал президент.

Он анонсировал свои обращения к европейцам, и заверил, что намерен использовать «каждую возможность, чтобы защитить европейскую перспективу для Украины, для каждого из нас и чтобы собрать для нас новых поклонников».

«Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров», – добавил президент.