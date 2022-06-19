Telegram объявил о запуске платной подписки с сегодняшнего дня. На сайте мессенджера приводится новое достижение по числу пользователей — их 700 миллионов. Администрация, презентуя новшество, ссылается на просьбы активной части своей аудитории увеличить ресурсоёмкость сервиса.

«Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой Вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям. Это позволит нам добавить все те ресурсоёмкие функции, о которых просили пользователи», — заявлено на сайте Telegram.

При этом сообщается, что бесплатное использование ресурса сохраняется. И пользователи такой версии также получат некоторые преимущества. Например, они смогут просматривать очень тяжёлые документы, мультимедиа и стикеры, отправленные подписчиками Telegram Premium. А при оформлении подписки практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Объём файлов для «платников» увеличится до 4 ГБ, можно будет скачивать на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами и так далее. Среди прочих «фишек», например — голосовое распознавание.