Известный американский инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвестировать не в биткоин или золото, а в продовольствие.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью. Инфляция скоро взлетит. Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. Вы можете есть консервированный тунец и фасоль», — отметил он.

«Самое главное — это еда. Еще одна проблема — это голод. Инвестируйте в решение, которое спасет от голода. Берегите себя», — написал Кийосаки.