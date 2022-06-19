Турция является важной страной НАТО, имеющей стратегическое расположение между Европой, Россией, Ираком и Сирией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild.

Глава блока также коснулся озабоченностей Анкары в сфере безопасности в связи с возможным вступлением в НАТО Швеции и Финляндии. Генсек напомнил, Швеция, Финляндия и ЕС уже включили РКК в список террористических организаций.

«Заявки [Финляндии и Швеции] на членство [в НАТО] — это исторический момент, которым мы должны воспользоваться. Участие [Финляндии и Швеции] укрепит всех нас, а не только Финляндию и Швецию», — отметил он.

Столтенберг также подчеркнул, что ни одна страна НАТО не пострадала от терроризма так сильно, как Турция.