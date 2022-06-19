Генеральный штаб Вооруженных силы Украины 19 июня опубликовал вечернюю ежедневную сводку 106 дня противостояния российскому полномасштабному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию границы с Украиной, оборудуют фортификации в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил РФ продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.

На Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии. Россияне пытались провести разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, но успеха не имели.

На Славянском направлении противник активных действий не предпринимал. Основные усилия врага сосредотачиваются на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции ВСУ и вел воздушную разведку БПЛА Орлан-10.

На Лиманском направлении активные действия россиян не зафиксированы.

На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку дронами. Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.

На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. В Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Большая Костромка и Осокоровка. Противник усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

Россияне наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.