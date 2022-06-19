Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов. Об этом он сказал в интервью DPA.

По его мнению, не только странам-кандидатам, но и самому ЕС пора готовиться к расширению клуба и модернизации.

«Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем», – сказал он.

Шольц добавил, что намерен представить свои предложения на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня.