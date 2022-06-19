«Надеемся, что сотрудничество с Австралией получит дальнейшее развитие».

Данная информация приводится в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана в связи с 30-летием дипотношений с Австралией.

«Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Австралией. В связи с этим направляем наилучшие пожелания правительству и народу Австралийского Союза. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.