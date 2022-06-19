В Баку умер бывший государственный секретарь РСФСР, первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом в своем Telegram сообщил журналист Михаил Зыгарь, позже информацию подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря.

О смерти Бурбулиса также пишет Turan со ссылкой на источник, по данным которого, он скончался днем 19 июня в сауне одного из бакинских отелей.

Бурбулис прибыл в азербайджанскую столицу для участия в IX Глобальном Бакинском форуме.

В посольстве России в Азербайджан подтвердили информацию о смерти Геннадия Бурбулиса в Баку.

«Наши консульские сотрудники оказывают необходимое содействие»,- приводит Trend сообщение посольства.