Принадлежащая Crocus Group (владельцем и президентом является Араз Агаларов) сеть гипермаркетов «Твой дом» обсуждает покупку российских фабрик IKEA, сообщила изданию «РИА Недвижимость» руководитель отдела PR сети Амина Тагиева.

На текущей неделе IKEA объявила о сокращении бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания не видит возможности возобновить продажи в стране в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные фабрики.

«Мы обсуждаем возможные варианты и рассматриваем предложения. В первую очередь мы готовы поддержать локальные мебельные фабрики — по ним ситуация ударила сильнее всего. Если они не найдут выход на альтернативные точки сбыта, в скором времени им грозит банкротство. Чтобы этого не допустить, крупные игроки должны поддержать отечественных производителей», — сказала Тагиева.

В компании также отметили, что готовы принять на работу компетентных сотрудников, которых сократит IKEA.