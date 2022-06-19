Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину в войне против Российской Федерации столько, сколько надо для победы.

Об этом говорится в интервью посла США в Украине Бриджит Бринк для «Голоса Америки».

«Украина не потерпит поражения, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Как я уже упоминала, это очень важно для Украины и действительно важно для европейской безопасности», — отметила она.

По ее словам, нападение России на Украины является возмутительным с моральной точки зрения.

«В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе — это жизненно важно. Так что последствия действительно выходят далеко за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу», — добавила Бринк.