Украина вынуждена закупать топливо «везде, где можно достать», в том числе в Бельгии и Нидерландах из-за нарушения традиционных цепочек поставок, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью Financial Times.

«Весь наш импорт — из ЕС», — рассказал Кубраков.

Как отмечает издание, острая нехватка топлива вызвана тем, что Украина утратила возможность доставлять его по Черному морю из Азербайджана и Румынии. Также поставки прекращены из Беларуси. Ситуацию с топливом осложняет уничтожение в результате авиаудара единственного в Украине крупного нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге, на который приходилось около 40% поставок бензина и дизеля, пишет издание.