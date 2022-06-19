Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами «Калибр» пункт управления украинской армии в Днепропетровской области.
Об этом утверждает официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.
Согласно сообщению, погибли более 50 генералов и офицеров ВСУ.
«За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области», — отметил Конашенков.
По словам представителя МО РФ, в момент удара проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».
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