Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента России Дмитрия Медведева «клоуном», он сделал это заявление на Международном симпозиуме морских держав, передает Bild.

«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — заявил дипломат.

Хойсген с 1997 по 1999 годы возглавлял европейский отдел немецкого МИД, затем в течение шести лет был главой политического штаба Верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности, а в 2005 году стал советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, занимая вместе с тем должность замминистра главы МИД Германии.

В течение четырех лет — с 2017 по 2021 годы — Хойсген был постоянным представителем Германии в Совбезе ООН. Мюнхенскую конференцию он возглавляет с 2022 года.