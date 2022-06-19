Президент России Владимир Путин унижал и заставлять сидеть на маленьком стуле.

Об этом заявил бывший премьер Великобритании Гордон Браун в интервью BBC.

Это, по его словам, случилось во время его визита в Москву в 2006. Кроме прочего российский президент продемонстрировал ему «папочку», чтобы показать, что знает о британском политике больше, чем он сам, рассказал Браун.

По его мнению, нынешний российско-украинский конфликт продемонстрировал разобщение общества: 150 стран не поддержали санкции против России.

«Одна из причин заключается в том, что мы не показали людям, что глобализация направлена на сокращение бедности, повышение уровня жизни и на борьбу с изменением климата в более бедных странах», — сказал политик.