«Необходима помощь и поддержка Азербайджану в разминировании территорий».

С данным заявлением выступила бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша.

Она заявила, что есть опасность мин по всему миру, пишет «Репорт».

Ткешелашвили выразила сожаление, что мины еще не запрещены полностью всеми международными правилами.

Она подчеркнула, что за очень короткий период правительство Азербайджана приступило к реконструкционным работам.