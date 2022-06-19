В Карабахе ведется строительство 4 школ, рассчитанных на 2 764 учеников.

Об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша, передает Report.

Он отметил, что сразу после войны началось разминирование территорий, что является самой большой трудностью для реконструкции территорий. Так, 224 человека стали жертвами мин после подписания трехстороннего договора в ноябре 2020 года.

Помимо этого, на сегодняшний день начались крупные работы по реконструкции территорий. Ведется строительство 4 школ на 2 764 учеников, а также строительство мечетей и музеев.

По его словам, за 30 лет территории Азербайджана были подвеждены полной чистке: города и монументы уничтожены, а экосистема повреждена.