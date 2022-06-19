Обещания Еврокомиссии включить в состав ЕС Украину напомнили Дмитрию Медведеву о детстве в 70-е годы, когда КПСС всем обещала коммунизм.

«Но нет, увы, не случилось. Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована… Но ведь ситуация [со вступлением Украины] может случиться такая, как с судьбой СССР. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев?», — написал зампредседателя Совбеза РФ.