Сервис Netflix и продюсерская компания RedRum приостановили производство телесериала «Избранный» в Мексике после того, как два актера скончались в автокатастрофе, а шесть других членов съемочной группы получили ранения, сообщает Deadline.

Министерство культуры штата Нижняя Калифорния опознало погибших как актеров Раймундо Гардуньо Круза и Хуана Франсиско Гонсалеса Агилара. Они погибли в четверг 17 июня после того, как фургон, в котором они ехали, разбился на полуострове Южная Нижняя Калифорния в Мексике. Ни Netflix, ни RedRum аварию не комментировали.

В официальном описании Netflix говорится, что сериал «Избранный» рассказывает о «12-летнем мальчике, который узнает, что он — вернувшийся Иисус Христос, которому суждено спасти человечество». Проект основан на комиксах Питера Гросса и Марка Миллара.