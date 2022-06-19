Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России. Об этом сообщила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу, передает РИА Новости.

Закон вступит в силу со следующей недели. Документ запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также российских военных фильмов.

В законе определяется понятие «дезинформация» как намеренное распространение сведений, которые вредят информационной безопасности. В частности, речь идет об информации, которая «оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».

Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им грозит приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.