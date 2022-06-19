Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что ситуация в Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в воскресенье, 19 июня, в казахстанской газете «Liter».

Тлеуберди напомнил о словах генсека ООН Антониу Гуттериша, заявившего, что сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13,4 тысячи ядерных боеголовок, а возможность применения ядерного оружия «стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны». «Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — пишет министр.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана заявил, что Нур-Султан призывает все страны разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН и считает «необходимым приступить к практической работе в этом направлении».