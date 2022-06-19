Конфликт в Украине может растянуться на годы, однако решительность Запада в вопросе поддержки киевских властей не должна ослабевать. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в опубликованной в субботу вечером статье на сайте газеты The Sunday Times.

По мнению главы британского правительства, Западу «необходимо приучать себя к длительной войне», поскольку российские власти «прибегают к кампании на истощение».

«Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы пережить [ситуацию] и со временем победить», — написал Джонсон.

При этом, говоря о способах поддержки Украины со стороны западных держав, он обратил внимание на участие в проектах по восстановлению разрушенной инфраструктуры страны.

«Мы должны сохранить живучесть украинского государства. Правительство президента [Украины Владимира] Зеленского должно выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять [гуманитарную] помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно. Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых нам нужно планировать на годы вперед», — отметил британский премьер.