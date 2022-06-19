Пилоты и авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана прибыли в Конью для участия в международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл — 2022».

Азербайджан будет представлен истребителями Су-25 и МиГ-29.

20 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında icra edilmesi planlanan “Anadolu Kartalı Eğitimi”ne katılacak Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikallerinden görüntüler…#MSB pic.twitter.com/eqXkjIvZne

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2022