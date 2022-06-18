Пентагон рассматривает возможность отправки в Украину четырех дополнительных РСЗО Himars.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

При этом журналисты издания напоминают, что отправка первых четырех американских реактивных систем залпового огня в Украину уже в процессе.

Решение еще не окончательное, сказал один из чиновников Минобороны, отметив, что вклад США в сопротивление Украины выносится на консультации с союзниками и партнерами. По словам чиновника, решение будет «основано на неотложных потребностях Украины».

Тем временем Великобритания отправляет три единицы аналогичного оружия, американской реактивной системы залпового огня M270 с дальностью действия 50 миль.