В грузинском городе Гори завершился полуфинальный бой на традиционном международном турнире молодых боксеров памяти чемпиона Европы и мира Георгия Канделаки.

На пути к финалу на ринг вышли 10 боксеров сборной Азербайджана, сообщает Apasport.az.

7 из них завершили выступление победой и вышли в решающий бой. Турал Сариев (51 кг) и Рза Рзазаде (75 кг) в полуфинале одолели соперников из Армении Тумаса Томасяна и Алика Ованесяна соответственно.

Сабухи Ализаде (+92 кг) победил Эльнара Абсадукова из Казахстана. Другие члены нашей сборной Кянан Бабаев (48 кг), Амин Мамедзаде (51 кг), Кямиль Бабаев (54 кг) и Таджи Тагизаде (60 кг) превзошли грузинских боксеров. Они одержали победы над Безханом Кобиашвили, Оруджем Ахмедовым, Паатой Мгебришвили и Лукой Хатиашвили соответственно.

Проигравшие в полуфинале Санан Гатамов (71 кг), Аслан Мовсумов (86 кг) и Рашид Мамедов (92 кг) довольствовались бронзовыми медалями.

Финальные бои турнира состоятся 19 июня.