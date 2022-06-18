Представители Швеции, Финляндии и НАТО 19 июня проведут переговоры в Брюсселе по вопросу присоединения Стокгольма и Хельсинки к альянсу. Встречу в ходе брифинга анонсировал пресс-секретарь турецкого президента и его главный советник Ибрагим Калын.

Последний сообщил, что вместе с замминистра иностранных дел Седатом Оналом они отправятся в Брюссель, где встретятся с главой аппарата НАТО, а также коллегами из Швеции и Финляндии.

По словам Калына, договоренность о переговорах была достигнута ранее в ходе телефонного разговора президента Реджепа Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Калын вместе с тем подчеркнул, что Швеция и Финляндия продолжают игнорировать опасения Турции, что делает невозможным их присоединение к Североатлантическому альянсу.