В Гаджигабуле произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек.

Происшествие произошло сегодня вечером, передает Report.

Находящийся в движении автомобиль марки «Mercedes» столкнулся с легковым автомобилем марки «Kia».

В результате аварии различные степени ранений получили жительница Бейлаганского района Алиева Гатиба Хамд гызы (1961 г.р.), жительница Агджабединского района Мусаева Гюнель Тешкилат гызы (1995 г.р.), ее сын Мусаев Нурлан Шамиль оглу (2021 г.р.) и еще трое других.

Раненые доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.