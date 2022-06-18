С начала вторжения России на территорию Украины, Германия предоставила ей военную помощь в размере 192 млн евро. Это лишь 35% от обещанной общей суммы.

Согласно данным мониторинга Ukraine Support Tracker, до 7 июня Германия обещала Украине оказать военную помощь в размере 542 млн евро. Сейчас страна занимает восьмое место среди стран, которые поставляют вооружение для наших бойцов.

Больше всего оружия обещали США-на сумму 4,14 млрд евро. Сейчас же они поставили вооружение на 1,97 млрд евро, что составляет 48% от обещанного.

Среди стран, которые поставили 100% от обещанного оружия:

Норвегия;

Франция;

Латвия;

Италия;

Бельгия;

Люксембург;

Финляндия;

Хорватия;

Болгария;

Австрия;

Румыния;

Польша

Однако, общий объем поставок вышеуказанных стран, является ниже, чем в Германии.

Министерство обороны США опубликовало полный список военной помощи Украине с начала работы администрации Джо Байдена.

На данный момент сумма военной помощи составила около 6,3 млрд долларов, из которых 5,6 млрд передали с момента полномасштабного вторжения РФ. Пентагон поставляет Украине не только тяжелое оружие, но и амуницию, боеприпасы, медицинское обеспечение.

Артиллерия

126 гаубиц 155-мм калибра М777 и 260 тысяч снарядов к ним

РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним

ПЗРК и ПТРК

Свыше 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger

Свыше 6500 ПТРК Javelin

Более 20 000 других противотанковых систем

Беспилотники

свыше 700 дронов-камикадзе Switchblade

121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost

беспилотники Puma

Транспорт

108 тактических машин для буксировки артиллерии

19 машин для эвакуации техники

200 БТР М113

сотни броневиков

беспилотные корабли береговой охраны

Оружие, боеприпасы и снаряжение

свыше 7000 стрелкового оружия

свыше 50 000 патронов

75 000 комплектов бронежилетов и шлемов

ракетные системы с лазерным наведением

противопехотные мины М18А1 Claymore

взрывчатка С-4 и оборудование для расчистки препятствий

защищенные системы связи

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптика и лазерные дальномеры

снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов

химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудования

медицинские инструменты и аптечки

оборудование для удушения помех

оборудование и запчасти

Радары

22 контрбатарейных радара

4 противоминометные радары

4 радара воздушного наблюдения

Авиация

20 вертолетов Ми-17

Также США финансируют обучение, обслуживание и поддержку всех поставок и украинских военных. Приобретает для нужд ВСУ коммерческие услуги спутниковой съемки и поставляет 2 системы береговой охраны с ракетами Harpoon.