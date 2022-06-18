Выступая 16 июня на открытии IX Бакинского Глобального форума, президент Азербайджана Ильхам Алиев ни разу не произнёс фразу «Лачинский коридор», акцентировав при этом несколько раз на термине «Зангезурский коридор». В дипломатии и, тем более, в речах опытных политиков случайностей не бывает. Каждое слово, каждую запятую следуют воспринимать как послание и стараться улавливать заложенные в них месседжи.

«Вот уже полтора года, как армяне пользуются лачинской дорогой с целью беспрепятственной связи, но азербайджанцы не могут пользоваться дорогой через Армению — Зангезурским коридором — для связи с Нахчываном. Это нечестно, это несправедливо, и мы никогда не смиримся с этим», — недвусмысленно сказал президент.

Ильхам Алиев не стал бы затрагивать этого вопроса, если бы Армения выполнила свои обязательства, взятые на себя в день капитуляции. Девятый пункт трехстороннего заявления, под которым стоят подписи трех руководителей, обязывает Армению предоставить беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Это не выбор Армении, а ее обязанность, и это президент Алиев особо отметил в своей речи, добавив при этом, что его страна, к тому, же имеет полное моральное право требовать для себя от поверженной Армении беспрепятственной связи со своим же эксклавом, учитывая, что наша страна, пострадавшая от 30-летней оккупации, разгромила Армению как на поле боя, так и на политической сцене. Однако вот уже полтора года, как государство-капитулянт не выполняет взятые на себя обязательства, да еще и пользуется привилегией беспрепятственной связи с Карабахом — той самой привилегией, которую она обязана была предоставить государству-победителю, но не делает, а вместо этого играет в «кошки-мышки» и пытается втянуть другую сторону в бессмысленную терминологическую болтовню.

Этими играми мы сыты по горло. То, видите ли, в заявлении нет слов «Зангезурский коридор», то, понимаете ли, договоренности не предусматривают «коридорной логики». А что такое «коридор» и ассоциируемая с ним «логика», в Армении сами толком объяснить не могут. Если под «коридорной логикой» армянские политики и прочие «умники» подразумевают отсутствие таможенного, пограничного и прочего контроля, как пока еще на Лачинской дороге, то в 9-м пункте капитуляционного акта данная «логика» присутствует — одно-единственное слово «беспрепятственное» уже предполагает её наличие, даже если и в тексте нет слова «коридор». Ведь что такое погранично-таможенный и фитосанитарный контроль? Это и есть препятствие, которого, в силу приставки «бес-», не должно быть на всём протяжении между Агбендом и Ордубадом! Зангезурский коридор должен быть полностью сквозным, и не потому, что это «коридор» или «некоридор», а потому, что Армения по условиям своей капитуляции взяла на себя обязательство открыть сухопутную связь между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской автономией и не чинить никаких препятствий, в том числе проверочными шлагбаумами. Ключевое слово в 9-м пункте — «беспрепятственное», и Армения должна открыть это беспрепятственное сообщение!

С другой стороны, термин «Лачинский коридор», который встречается в заявлении от 10 ноября 2020 года, вовсе не гарантирует аналогичной беспрепятственности. В теории международных отношений нет установленного определения (definition) термина «коридор». В этом смысле, мы бы посоветовали армянам не заниматься своевольными трактовками, как они любили и всё еще любят извращать принцип «самоопределения» — слово «коридор» в лачинском контексте не предполагает отсутствие контрольно-пропускных пунктов. Пример — ТРАСЕКА, который, на минуточку, тоже коридор и на котором осуществляются все надлежащие проверки и сборы.

Тот факт, что армяне полтора года пользуются этой дорогой для беспрепятственной связи с азербайджанским (!) Карабахом, является не обязанностью Азербайджана, а исключительно доброй его волей. Произнеся неоднократно фразу «Зангезурский коридор» и не сказав ни разу «Лачинский коридор», Ильхам Алиев в своем выступлении отправил кристально ясный месседж, смысл которого заключается в том, что с вами, армянами, мы можем, если настаиваете, говорить и на вашем языке. И тогда очень скоро «Зангезурская дорога» превратится в Зангезурский коридор, обретя «коридорную логику» в вашем понимании этой фразы, а «Лачинский коридор» — в обычную дорогу.

Не следует при этом, также, забывать, что Западный Зангезур разделяет две части одного государства, и транзитеры будут ехать из Азербайджана в Азербайджан. Но разделяет ли Восточный Зангезур, коим является Лачин, «две части одного государства»? В какую страну едут армяне, выезжая из Еревана? В Армению, что ли?

У Азербайджана нет ни перед кем никаких обязательств по содержанию в центре государства (на своей территории!) некоей «серой зоны», где развеваются непонятные «тетрисные» тряпки, в свободном хождении наблюдается какая-то иная валюта, да еще и военные преступники свободно разгуливают по улицам наших городов и сёл. Сообщите американцам или французам, что в ряде штатов и провинций будут действовать законы не США и Франции, а какой-то другой страны, и посмотрите на их реакцию.

Не будет ничего подобного в Азербайджане!

С другой стороны, Армения в день мольбы о пощаде взяла на себя обязательство открыть для государства-победителя свободный проезд. Подчеркиваю, ПРОЕЗД! А не поселение или праздное разгуливание по улицам Мегри, Нювяди, Алдере и Гарчивана, чем сегодня в Ханкенди все еще занимаются непрошенные гости из Еревана.

Выступление Ильхама Алиева армянская сторона должна воспринять как последнее предупреждение: либо выполняйте взятые на себя обязательства по открытию свободного проезда через Западный Зангезур, либо же будьте готовы к тому, что в один прекрасный день, выехав из Еревана и приехав на государственную границу, вы увидите перед собой замок. Предупреждение президента Алиева, сделанное 16 декабря в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, надо было воспринять со всей серьёзностью, чтобы не заставлять его «коридоризировать» Западный Зангезур и «декоридоризировать» Лачин.

И вообще, раз уж зашел разговор о Зангезуре, то, знаете ли, не станем мы долго терпеть и ваших занудств вокруг «статуса». Хотите статуса? Хорошо, давайте поговорим о статусе — например, о статусе азербайджанского населения Западного Зангезура, Гёйчи, Ведибасара, Даралаяза, Иревана, Даг-Борчалы, Дере-Чичека, Амасии, которое тоже должно иметь все права и безопасность. Любое новое упоминание о «статусе Нагорного Карабаха» будет упреждаться переводом стрелок на обсуждение статуса вышеназванных махалов Западного Азербайджана. Вечно терпеть эти капризы никто не станет, тем более что с исторической точки зрения у азербайджанского народа гораздо больше прав на эти территории.

Этнические армяне сегодня живут везде, даже в Полинезии. Почему глаз положен только на Азербайджан? Требуйте для своих общин статуса во всех других странах, и только потом — в самом конце! — стучитесь в двери Азербайджана. И даже тогда — после получения статуса во всех остальных странах мира — вы в Азербайджане получите отказ, потому как сама Армения должна дать статус изгнанным коренным азербайджанским жителям, а не наоборот.

Тем более что голоса тех, кто там жил, и их потомков, готовых вернуться на землю предков, становятся с каждым годом всё громче.

Зухраб Дадашов