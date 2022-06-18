Как передает Minval.az, The New York Times изучила более двух тысяч перелётов бизнес-джетов и выяснила, что после введения санкций российская элита чаще всего летает в Дубай. Также значительно выросла доля рейсов Азербайджан, Турцию и Казахстан.

Издание отмечает, что до войны и санкций частные самолёты чаще всего летали в Великобританию, Францию, Германию и Швейцарию.

Ранее Welt am Sonntag со ссылкой на данные сервисов отслеживания полётов писало, что частные самолеты и вертолеты бизнесменов из России продолжают летать в воздушном пространстве Евросоюза, несмотря на санкции. Издание выявило около 30 таких рейсов.

С начала войны в Украине Дубай привлекает множество состоятельных россиян из-за своей нейтральной позиции в отношении конфликта. Financial Times писал, что богатые россияне обменивают дорогую недвижимость в Лондоне на роскошное жильё в Дубае, чтобы обойти финансовые ограничения, введёные Западом из-за войны в Украине.