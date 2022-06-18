Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести «Евровидение-2023» в Украине в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

«Украинцы победили на «Евровидении» [в текущем году]. Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, мы стали вторыми, и я хотел бы, чтобы [конкурс] прошел в нашей стране. Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения», — отметил Джонсон.

Он также заявил, что провести следующее Евровидение нужно на территории Украины. «Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его. Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы фантастическим местом для проведения», — поделился премьер-министр Великобритании.

Джонсон также отметил, что по сравнению с его апрельским визитом украинская столица изменилась в положительную сторону: «Не скажу, что город полностью гудит и шумит, но он гораздо более оживленный. Еще год до [нового конкурса]. К тому моменту все будет прекрасно. Я надеюсь, что украинцы получат его», — заключил он.