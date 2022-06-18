В ООН снова выразили обеспокоенность в связи с продовольственным кризисом в мире.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что нужно положить конец войне в Украине и открыть порты. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Бизли, если этого не сделать, человечество ждет «ад на земле».

«Мы думали, что хуже быть не может, но эта война оказалась разрушительной. Это очень, очень страшное время. Нам угрожает ад на земле, если не отреагируем немедленно. Самое лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас — положить конец войне в Украине и открыть порты», — заявил представитель ООН.