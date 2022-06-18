Секретарь СНБО Алексей Данилов подверг резкой критике советника главы Офиса президента Михаила Подоляка — за его высказывание о том, что Украине требуется 1000 гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков.

«Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого испуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала и министр обороны», — сказал Данилов в интервью «Лиге».

Данилов также раскритиковал главу фракции «Слуг народа» Давида Арахамию за озвучивание потерь ВСУ на уровне 500 человек в день.

«Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте. Некоторые вообще о 1000 заявили… У них нет возможности получить такую информацию… Нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей», — заявил Данилов.