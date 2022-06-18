Великобритания продолжит активно поддерживать Киев даже несмотря на то, что в мире появляется «усталость» от украинского конфликта, заявил премьер-министр Борис Джонсон по возвращении из Украины.

Он также сообщил, что Россия продвигается на фронте.

«Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость от темы Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке. В то время, когда Москва продвигается вперед дюйм за дюймом, важно демонстрировать, что Украина может победить и победит», — отметил он.