Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа, заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия. По его расчетам, как раз к тому времени должна усилиться «переговорная позиция» Киева после запланированного контрнаступления ВСУ.

«К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — сказал Арахамия.