В 2022 году будут увеличены расходы Азербайджана на оборону и национальную безопасность.

Согласно законопроекту «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год», расходы на оборону и национальную безопасность увеличатся с 4 489 892 429 до 5 084 759 665 манатов. 2 164 704 591 манат будет выделено для сил обороны, 295 006 782 маната — для национальной безопасности, 433 205 951 манат — для пограничной службы, 4 680 977 манат — для прикладных исследований в области обороны и национальной безопасности, 2 187 161 364 маната — для других видов деятельности, связанных с обороной и национальной безопасностью.

Из 2 187 161 364 манатов, выделяемых на другие виды деятельности, связанные с обороной и нацбезопасностью, на расходы по специальным оборонным проектам и мероприятиям будет направлено 2 180 442 500 манатов.