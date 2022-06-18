На восстановление освобожденных от оккупации территорий в этом году дополнительно будет выделено 470 млн. манатов. Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год».

Отметим, в законе «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» предусмотрено выделение 2 млрд. 200 млн. манатов на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий. Средства, предназначенные для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, увеличатся на 21,36%.