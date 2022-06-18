Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага за прошедшие сутки. Отмечается, что самые большие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла в Украине около 33 350 своих вояк. Только за последние сутки украинские воины ликвидировали по меньшей мере две сотни российских солдат. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ежедневно возрастают и потери врага в технике. На 114-й день уничтожено: танков ‒ 1465 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 3573 (+10), артиллерийских систем – 739 (+5), РСЗО – 233, средств ПВО – 98 (+1), самолетов – 216 (+1), вертолетов – 180, БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1), крылатых ракет – 129, кораблей /катеров – 14 (+1), автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17), специальной техники – 55.