19 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, ожидается умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-22° тепла, днем — 27-31° тепла. В Баку ночью — 20-22° тепла, днем — 29-31° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55 %.

В большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем — 31-36° тепла, в горах ночью — 8-13° тепла, днем — 17-22° тепла.