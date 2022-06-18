Заявление о похищении девушки с целью женитьбы поступило в 40-ое отделение полиции Бинагадинского района Баку. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница поселка Чичек Т.Алиева (1977 г.р.). Женщина показала, что 16 июня ее дочь А.А. (2004 г.р.) похитили с целью женитьбы. Кроме того, по ее словам, в доме все было перевернуто вверх дном. Оперативники отделения полиции приступили к поискам девушки и и при помощи камер наблюдения выяснили следующее: девушка ушла из дома с двумя сумками в направлении поселка Сулутепе. Никто ее не сопровождал.

Поиски пропавшей продолжаются.

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