Возмутительный случай произошел в Ясамальском районе Баку в ночь на 18 июня. Проживающий в доме №72 на улице Дадаша Буниядзаде Тамерлан Ягубзаде (1994 г.р.) пытался покончить с собой. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Молодой человек повесился, однако отец Сейран Ягубзаде (1964 г.р.) успел вовремя вытащить сына из петли. В результате пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в Клинический медицинский центр.

Известна причина, по которой суицидник решил попрощаться с жизнью. Оказалось, что отец отказался покупать сыну автомобиль, что вполне понятно. Совершеннолетие сына наступило 10 лет назад и он уже сам должен позаботиться о своих доходах. Но видно, молодой человек считает иначе, раз пытается таким отвратительным образом воздействовать на родителей. По факту ведется разбирательство.

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