После выступления Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме, (где адресатом его выступления в том числе была внутренняя казахстанская аудитория и международное сообщество, где он хочет быть рукопожатным и избежать вторичных санкций), скорее всего, надо готовиться к новым информационным атакам со стороны российского зомби ящика, сайтов, telegram каналов и т.п.. Об этом, как передает Minval.az, заявил политолог Досым Сатпаев.

Президент Казахстана, напомним, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина сказал, что Казахстан не признает независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР».

«Возможно, возьмут паузу. Но расслабляться не стоит. Кроме симонян, тигранов и соловьевых их там уже целый воз и маленькая тележка. Тем более что часть населения Казахстан продолжает жить в российском информационном пространстве.

Сам факт того, что модератором выступления двух президентов поставили Симонян, чей муж оскорблял Казахстан и казахов, это явная провокация со стороны организаторов форума», — считает Сатпаев.

Казахстан, по его словам, уже вошёл в третью информационную фазу гибридной войны со стороны России.

«Первая фаза была связана с атакой на казахстанских гражданских активистов, которые выступили в поддержку Украины.

Вторая фаза имела своей целью громко заявлять об украинском сценарии в Казахстане.

Третья фаза уже была связана с обвинениями в адрес руководства Казахстана. И Тигран Кеосаян этого даже не скрывал», — подчеркнул он.