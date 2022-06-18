Повышая устойчивость системы страны, нужно обеспечить доступность экономики, дохода для населения. Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сказал на панели под названием «Глобализация и растущие неравенства» в рамках IX Глобального Бакинского форума, сообщает Report.

По его словам, Азербайджан работает над разработкой нормативных документов в налоговой сфере: «Мы должны обращать внимание и на ценности общества. Налоги должны быть адаптированы к условиям в стране. В связи с этим мы продолжим совершенствовать законодательные акты».