Белый дом приостановил сделку с Украиной по продаже четырех больших боевых беспилотников MQ-1C Grey Eagle. Там опасаются, что наблюдательное оборудование БПЛА попадет в руки российским военным, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, против продажи беспилотников, стоимостью по 10 млн долларов каждый, выступило Управление по безопасности оборонных технологий Пентагона, проанализировавшее план Байдена по поставке вооружений в Украину. Сделку отменили, чтобы предотвратить возможность попадания радара и видеооборудования MQ-1C Grey Eagle к российским специалистам. При согласовании плана поставок Белым домом такая возможность была упущена, однако этот вопрос вновь подняли представители Пентагона.

«Проверки технологической безопасности являются стандартной практикой для передачи военной техники США всем международным партнерам. Все дела рассматриваются индивидуально по существу. В рамках установленного процесса вопросы национальной безопасности доводятся до соответствующего утверждающего органа», – заявил представитель Пентагона Сью Гоф.

Будет ли получено разрешение на продажу БПЛА пока неизвестно, сделка обсуждается вышестоящим руководством Пентагона. Как отметил источник, выдвигалось предложение заменить радар и комплект сенсоров на менее сложные, но на это могут уйти годы. В случае продолжения разбирательства по сделке с дронами, ее может заблокировать Конгресс США.