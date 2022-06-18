Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Эти переговоры должны быть «внятными», отметил господин Шольц.

«Абсолютно необходимо поговорить с Путиным»,— заявил канцлер в интервью dpa.

«Я буду продолжать это делать (вести диалог), как и президент Франции»,— отметил Олаф Шольц. Необходимо, чтобы некоторые страны и некоторые лидеры поговорили с президентом РФ, и эти переговоры должны быть «четкими», сказал господин Шольц, не пояснив, о каких странах идет речь.