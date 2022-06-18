В WhatsApp появятся новые настройки контроля конфиденциальности, которые предоставят пользователям больший контроль над личными данными, сообщает WABetaInfo.

Новая функция предполагает управление тем, кто может видеть фото профиля, сведения о нем, время последнего посещения и статус. В настоящее время у пользователей есть возможность контролировать статус в WhatsApp, последнее посещение и информацию только об избранных контактах.

Теперь в мессенджере можно выбрать контакты, которые не смогут загрузить фотографию профиля пользователя и статус, сохраняя при этом эту информацию видимой для остальных контактов.