За время войны наши страны прошли путь от партнеров до друзей и братьев. Борис Джонсон, всегда рад встрече. Всегда благодарен за реальную помощь и поддержку.
Об этом в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский.
За время войны наши страны прошли путь от партнеров до друзей и братьев. Борис Джонсон, всегда рад встрече. Всегда благодарен за реальную помощь и поддержку.
Об этом в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский.
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