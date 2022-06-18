Сегодня в Беларуси нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы пойти в контрнаступление на Украину.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Мы на сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы. Да, там происходит обучение, определенные процессы. Но еще раз подчеркиваю: наша разведка пристально следит за всеми этими процессами. Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси. Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы предпринять такое контрнаступление, которое состоялось 24 февраля».