Украинский Славянск готовится к наступлению россиян, которое ожидается со дня на день. Об этом заявил мэр города Вадим Лях.

«Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это тревожит жителей города», — сказал Лях в эфире телемарафона.

Он добавил, что в результате обстрелов в городе зафиксированы первые случаи гибели мирных жителей.

«Соседние поселки уже подвергаются артобстрелам», — отметил мэр Славянска.