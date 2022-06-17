«Азербайджан получает множество двусторонних обращений по энергетическим вопросам на двусторонней основе. Будучи надежным партнером, Азербайджан также прилагает все усилия для повышения энергетической безопасности Европы».

С данным заявлением выступил сегодня помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Процессы меняются настолько быстро, что в межгосударственных отношениях сегодня происходят вещи, которые вчера не приходили нам в голову. К сожалению, в мире также большие проблемы с энергетикой. Здесь также могут возникнуть продовольственные проблемы», — отметил Гаджиев, слова которого приводит «Репорт».

«Миграционные проблемы могут возникнуть снова. Мы считаем, что на фоне всего этого очень важно, чтобы страны объединились и решили эти вопросы», — сказал помощник президента Азербайджана.