Мы с вами, мы хотим обеспечить вам стратегическое преимущество. Мы продолжим способствовать усилению санкций к путинскому режиму.

Об этом заявил премьер-министр Великобритания Борис Джонсон в ходе своего визита в Украину.

«Мы будем укреплять дипломатическую коалицию поддержки Украины по всему миру. Мы продолжим, как и в начале, предоставлять военное оборудование, которое вам нужно, и подготовку, которая необходима, чтобы украинский народ и ВСУ могли сделать то, что хотят украинцы – изгнать агрессора. Это будет моментом для переговоров по поводу будущего». — добавил лидер Великобритании.

«И в этом контексте свободной Украины мы и другие страны возьмем на себя обязательства и гарантии в области безопасности, которые мы так часто обсуждаем. Мы вместе с вами будем работать над обновлением вашей прекрасной страны» — резюмировал Джонсон.

